Гинцбург объяснил, как «Спутник Лайт» влияет на риск заболевания COVID-19

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» на более чем 50 процентов снижает риск заболевания коронавирусом. Об этом рассказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» должна стать «облегченной» версией двухфазной вакцины «Спутник V», разработанной в Центре имени Гамалеи.

— Есть вариант лайт, который собой представляет первый компонент вакцины «Спутник V». Использование отдельно без второй вакцинации дает возможность снизить заболевание данной инфекцией на 50 процентов, а то и на 60 процентов, — заявил Гинцбург.

«Спутник Лайт» будет содержать только одну часть, построенную на аденовирусе 26-го типа. После первой дозы через 21 день не придется делать повторный укол, так как в «Спутник Лайт», в отличие от «Спутник V», не входит вторая прививка на основе аденовируса пятого типа. Таким образом, для выработки иммунитета потребуется лишь одна прививка, что облегчит вакцинацию.

Ранее сообщалось, что заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» подали в Минздрав России.

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