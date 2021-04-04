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Столичные врачи вылечили от COVID-19 почти 950 тысяч человек
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от COVID-19 почти 950 тысяч человек

Анастасия Волоснова

Город

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 998 пациентов за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба в воскресенье, 4 апреля.

Общее число вылечившихся с начала пандемии в столице достигло 949 843 человек. За последние 24 часа в Москве госпитализировали 743 пациента с коронавирусом. За сутки в столице скончались 65 пациентов.

За последние сутки в столице выявили 1901 новый случай коронавируса. На втором месте по России находится Санкт-Петербург, где выявили 711 новых случаев коронавируса, на третьем месте — Московская область, где зафиксировали 598 пациентов с COVID-19.

Столичные врачи вылечили от COVID-19 почти 950 тысяч человекФото: Оперштаб

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