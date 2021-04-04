Сергей Собянин: Второй этап реконструкции поликлиник могут запустить в Москве
В Москве могут начать второй этап реконструкции поликлиник. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
Глава города уточнил, что в настоящее время в столице на реконструкции находятся 130 поликлиник. Из них в 2021 году работы закончат в половине медицинских учреждений.
— Сейчас начали подумывать о втором этапе, когда самые ветхие поликлиники будут реконструированы, может быть, вовлекать в эту историю, в реконструкцию, другие поликлинические объекты, — пояснил Сергей Собянин.
По его словам, в период реконструкции всех врачей и пациентов поликлиники переводят в другое место, из-за чего сложно вести работы. Однако все неудобства забываются, когда медики возвращаются в обновленное здание, заключил Сергей Собянин.
Ранее мэр Москвы рассказал об открытии регистрации на добровольный квалификационный экзамен.
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