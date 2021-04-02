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Мэр Москвы рассказал об открытии регистрации на добровольный квалификационный экзамен
Фото: АГН Москва

Мэр Москвы рассказал об открытии регистрации на добровольный квалификационный экзамен

Кирилл Николаев

Город

В пятницу, 2 апреля, в столице открылась регистрация на добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ) для студентов старших курсов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что экзамен состоит из теории и практики. Практическая часть заключается в выполнении кейсов от компаний, которые ищут молодых сотрудников.

— По результатам прошлогоднего экзамена более 100 студентов получили приглашение на работу и около 80 проходят оплачиваемую стажировку в крупных компаниях, — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что в 2021 году ДКЭ расширил список профессий с 50 до 60.

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экзаменМоскваСергей Собянин
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