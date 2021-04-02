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Сергей Собянин предложил обсудить бренд ярмарок Москвы на портале «Активный гражданин»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин предложил обсудить бренд ярмарок Москвы на портале «Активный гражданин»

Анастасия Волоснова

Город

Новый бренд ярмарок Москвы смогут определить участники голосования на портале «Активный гражданин». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе осмотра фестивально-ярмарочной площадки на улице Профсоюзной.

По словам главы города, столичные ярмарки становятся центрами притяжения в районах. На площадках можно проводить фестивали и праздники. Мэр добавил, что на ярмарках строго контролируют качество продуктов.

— Это новый формат, и мне даже продавцы говорят о том, что это такое явление в Москве. Уровень ярмарок сравнялся с уровнем парижских или барселонских ярмарок. Поэтому, может быть, нужно подумать и проголосовать на «Активном гражданине» по некоему такому бренду для этих ярмарок и новым стандартам, — отметил Сергей Собянин.

По его словам, в 2021 году в Москве откроют около 20 ярмарочных площадок. Мэр уточнил, что всего в столице открыты около 40 комплексов.

С 2 апреля также откроются 65 сезонных ярмарок, где будут действовать 1526 торговых мест. В настоящее время товары на ярмарки Москвы поставляют из 42 регионов России, пишет агентство городских новостей «Москва».

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ярмаркапродавцыСергей Собянин
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