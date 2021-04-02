Сергей Собянин предложил обсудить бренд ярмарок Москвы на портале «Активный гражданин»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новый бренд ярмарок Москвы смогут определить участники голосования на портале «Активный гражданин». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе осмотра фестивально-ярмарочной площадки на улице Профсоюзной.

По словам главы города, столичные ярмарки становятся центрами притяжения в районах. На площадках можно проводить фестивали и праздники. Мэр добавил, что на ярмарках строго контролируют качество продуктов.

— Это новый формат, и мне даже продавцы говорят о том, что это такое явление в Москве. Уровень ярмарок сравнялся с уровнем парижских или барселонских ярмарок. Поэтому, может быть, нужно подумать и проголосовать на «Активном гражданине» по некоему такому бренду для этих ярмарок и новым стандартам, — отметил Сергей Собянин.

По его словам, в 2021 году в Москве откроют около 20 ярмарочных площадок. Мэр уточнил, что всего в столице открыты около 40 комплексов.

С 2 апреля также откроются 65 сезонных ярмарок, где будут действовать 1526 торговых мест. В настоящее время товары на ярмарки Москвы поставляют из 42 регионов России, пишет агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Дом по программе реновации построили в Головинском районе