Дом по программе реновации построили в Головинском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Флотская улица, 68к1 Карта всех событий

В Головинском районе столицы завершено строительство жилого дома по программе реновации. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом находится по адресу Флотская улица, владение 68, корпус 1. Все необходимые документы для ввода объекта в эксплуатацию готовы. Дом рассчитан на 161 квартиру. Их общая площадь составляет 9703 квадратных метра.

На первом этаже находятся вестибюль, лифтовой холл, комната консьержа, помещение для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики, технические помещения, а также лифты. Также здесь откроются аптеки, магазины, кафе и секции для детей. Здание оборудовано системами охраны входов, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Рабочие установили детскую и спортивную площадки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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