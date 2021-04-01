Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около пяти тысяч жителей района Измайлово получат квартиры на первом этапе реновации
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около пяти тысяч жителей района Измайлово получат квартиры на первом этапе реновации

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

Почти пять тысяч жителей из 26 домов получат квартиры на первом этапе программы реновации в районе Измайлово. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— До 2024 года в Измайлове 4,7 тысячи человек получат новое равнозначное жилье, что составляет примерно половину от общего числа участников программы реновации в районе. За это время предстоит расселить и демонтировать 26 жилых домов, — отметил Сергей Левкин.

Всего в Измайлове расселению подлежат 59 жилых домов. Левкин уточнил, что для строительства новостроек в районе подобрали 14 стартовых площадок. В настоящее время в Измайлове возводятся два дома, еще четыре находятся на стадии проектирования. Для восьми объектов подготавливают документацию.

Руководитель ведомства добавил, что 13 из 59 домов на территории Измайлова будут сохранены. Их реконструируют для дальнейшего использования.

Читайте также: Около 20 тысяч человек переселят в рамках первого этапа реновации на севере Москвы

реновацияСергей Левкинквартира
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в