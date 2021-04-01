Около пяти тысяч жителей района Измайлово получат квартиры на первом этапе реновации

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

Почти пять тысяч жителей из 26 домов получат квартиры на первом этапе программы реновации в районе Измайлово. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— До 2024 года в Измайлове 4,7 тысячи человек получат новое равнозначное жилье, что составляет примерно половину от общего числа участников программы реновации в районе. За это время предстоит расселить и демонтировать 26 жилых домов, — отметил Сергей Левкин.

Всего в Измайлове расселению подлежат 59 жилых домов. Левкин уточнил, что для строительства новостроек в районе подобрали 14 стартовых площадок. В настоящее время в Измайлове возводятся два дома, еще четыре находятся на стадии проектирования. Для восьми объектов подготавливают документацию.

Руководитель ведомства добавил, что 13 из 59 домов на территории Измайлова будут сохранены. Их реконструируют для дальнейшего использования.

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