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Около 20 тысяч человек переселят в рамках первого этапа реновации на севере Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Около 20 тысяч человек переселят в рамках первого этапа реновации на севере Москвы

Виктория Родимкина

Город

Почти 20 тысяч человек планируют переселить на севере Москвы в рамках первого этапа программы реновации планируют переселить. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин в четверг, 1 апреля.

По его словам, на севере столицы в программу реновации включили 514 домов, в них проживают свыше 100 тысяч человек.

— До 2024 года, в рамках первого этапа, в планах города обеспечить новыми квартирами 19,8 тысячи жителей, проживающих в 88 домах, — сказал Сергей Левкин.

Он отметил, что количества подобранных стартовых площадок достаточно, чтобы начать в ближайшее время переселение более 30 тысяч москвичей.

Помимо этого, расселение пройдет до 2024 года также в восьми районах — Бескудниковском, Войковском, Головинском, Дмитровском, Западном Дегунине, Коптеве, Молжаниновском и Тимирязевском, добавил глава департамента.

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