Дом по реновации введут в эксплуатацию в районе Нагатинский Затон

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Речников Карта всех событий

В 2022 году в районе Нагатинский Затон введут в эксплуатацию жилой дом на 187 квартир по программе реновации. Об этом в среду, 31 марта, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание появится по адресу улица Речников, владение 18–20. В настоящее время завершились работы по возведению монолитной конструкции здания. Кроме того, ведется монтаж наружных и внутренних перегородок, окон и инженерных коммуникаций.

Дом рассчитан на 187 квартир. Общая площадь квартир составит 11 461,2 квадратного метра. Первый этаж будет нежилым. Здесь расположатся магазины, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей.

Прилегающая к дому территория будет благоустроена. Рабочие установят детскую и спортивную площадки, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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