Около четырех тысяч человек переселят на первом этапе реновации в центре Москвы

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Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

В Центральном административном округе (ЦАО) столицы на первом этапе программы реновации запланировано переселение 3,7 тысячи человек. Об этом в среду, 31 марта, рассказал заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

По его словам, в настоящее время полностью расселены 18 домов. Жители еще трех находятся в стадии переселения. Всего в зданиях проживало более трех тысяч человек.

— После того как были определены этапы и сроки переселения по программе реновации, на территории округа до 2024 года новое жилье будет предоставлено еще 3,7 тысячи жителей из 23 домов, — отметил Валуй.

Он подчеркнул, что в центре Москвы в программу реновации включено 109 домов. Для организации волнового переселения жителей по программе реновации в ЦАО подобрано 12 «стартовых» площадок.

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