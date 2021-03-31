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Рафик Загрутдинов: В районе Щукино завершено строительство жилого дома по программе реновации
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Рафик Загрутдинов: В районе Щукино завершено строительство жилого дома по программе реновации

Никита Миронов  

Город

В районе Щукино по адресу улица Новощукинская, дом 8, завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Это первый жилой дом в районе, построенный по программе реновации, — уточнил глава департамента.

Новостройка состоит из трех секций. Вентилируемые фасады облицованы керамогранитной плиткой в пастельных тонах.

Всего здесь размещено 306 квартир (однокомнатных — 51, двухкомнатных — 204, трехкомнатных — 51). Пять квартир (две двухкомнатные и три трехкомнатные) предназначены для маломобильных людей. В них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части размещены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики. Для удобства перемещения установлены лифты грузоподъемностью 1000 и 400 кг, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

В доме создана безбарьерная среда с беспрепятственным, безопасным и удобным передвижением для маломобильных людей по территории жилого комплекса. Новостройку оборудовали автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

реновацияДепартамент строительства города МосквыРафик Загрутдинов
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