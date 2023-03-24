Сильнейшая магнитная буря G3 накрыла Россию: кто в группе риска

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С 23 марта в России началась сильнейшая магнитная буря. По словам метеорологов, она достигает уровня G3. Что обозначает классификация магнитных бурь и какое влияние они оказывают на здоровье человека, «Вечерняя Москва» выясняла у специалистов.

Как объяснил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец, обозначения G1, G2, G3 говорят об интенсивности магнитных бурь. Самая слабая — G1, а дальше — по нарастанию.

Влияние на здоровье

В беседе с «ВМ» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что магнитные бури не оказывают никакого влияния на человека, если он здоров и его организм работает исправно.

— Но люди с хроническими заболеваниями ощущают внешние колебания, потому что их организм сам по себе прикладывает усилия для поддержания оптимального состояния, а магнитные бури создают препятствие для этого, — пояснил Кондрахин.

Поэтому люди начинают испытывать различные неприятности, уверен он. Среди них:

головные боли;

повышение давления;

усталость.

При каких заболеваниях опасны магнитные бури

Люди с определенными хроническими заболеваниями могут сильнее других поддаваться воздействию магнитных бурь.

С гипертоническими болезнями

— Когда буря воздействует на людей с гипертонией, например, в крови происходит слипание эритроцитов, она начинает хуже проходить по сосудам, поэтому повышается давление, — рассказал терапевт.

С болезнями легких

Люди с легочными заболеваниями, по его словам, также подвержены негативному влиянию магнитных бурь. Они могут чувствовать себя хуже из-за нехватки кислорода.

Постоянно в работе

— Утомленные, загруженные работой люди, которые не соблюдают режима дня и отдыха, тоже могут испытывать последствия магнитных бурь даже без хронических болезней, — сказал специалист.

Что делать, чтобы стало легче

Магнитные бури могут влиять не только на физическое состояние, но и на психологическое. Поэтому медик посоветовал придерживаться нескольких простых правил, чтобы чувствовать себя лучше.

— Если повышается артериальное давление, надо принять лекарства. Если чувствуется нехватка воздуха в легких — использовать дополнительную дозу ингаляционных препаратов. И лучше избегать дополнительных нагрузок на организм, — рассказал Кондрахин.