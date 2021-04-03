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Сергей Собянин поделился планами развития столичного района Котловка
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сергей Собянин поделился планами развития столичного района Котловка

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Котловка Карта всех событий

Власти столицы запланировали ряд масштабных мероприятий по развитию юго-западного района Котловка. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы города, который недавно открыл в районе после реконструкции поликлинику № 22, в Котловке находится множество старых пятиэтажек. Власти включили в программу реновации 82 из них, где проживает почти четверть населения района. Мэр отметил, что три новые многоэтажки уже построены и заселены.

Помимо этого, здесь идет работа по обновлению парков и общественного пространства по программе «Мой район». Так, строители уже обустроили зеленую зону для отдыха над рекой Котловка, где ранее находились гаражи.

Благоустройство коснулось и парка «Коршуниха», а также скверов и дворов на Нагорном бульваре. Сергей Собянин рассказал, что на «Тропе здоровья», идущей от Большой Черемушкинской до Севастопольского проспекта, были установлены скамейки, качели, детские и тренажерные площадки. Кроме этого, в районе появилось новое здание центра соцобслуживания.

В данный момент ведутся работы по обновлению школы искусств и подготовка к ремонту помещений библиотеки.

Мэр Москвы уточнил, что к 2023 году будет приведена в порядок природная зона в долинах рек Котловка и Коршуниха, а также благоустроен сквер у храма преподобной Евфросинии Московской.

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район КотловкаСергей Собянинразвитие
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