Сергей Собянин открыл после реконструкции поликлиники в Котловке и Кузьминках

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала № 4 Городской поликлиники № 22 в Котловке, а также филиал № 2 Детской городской поликлиники № 48 в Кузьминках.

По словам главы города, старый корпус поликлиники № 22 был полностью перестроен. В здании провели внутреннюю отделку, оборудование было полностью заменено.

— Мы договорились, что здесь будет как минимум восемь специальностей, которые будут принимать пациентов. И им меньше придется тратить время на поездки в центральную клинику. Главное — укомплектовать такие небольшие поликлиники врачами, которые востребованы. И, конечно, дать им в руки возможности, новые техники и технологии, — сказал Сергей Собянин.

Он в режиме видеосвязи пообщался с коллективом филиала № 2 поликлиники в Кузьминках, который был открыт после реконструкции. Столичный мэр выразил надежду на то, что в апреле все ремонтные работы подойдут к концу и медучреждение примет своих пациентов.

Сергей Собянин добавил, что в настоящее время реконструкция поликлиник занимает меньше времени, чем раньше, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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