Сергей Собянин: За год к акции взаимопомощи подключились более 23 тысяч человек
Более 23 тысяч человек подключились за год к акции взаимопомощи в столице. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Глава города рассказал, что акция #МыВместе стартовала в столице в первые дни пандемии. За год добровольцы смогли выполнить 48 тысяч заявок.
— Добровольцы помогали медикам, принимали заявки в кол-центрах Мосволонтера, развозили по домам москвичей продукты и лекарства, — пояснил Собянин.
Как отметил мэр, для горожан волонтеры стали настоящими героями.
Кроме того, по словам главы города, акцию взаимопомощи поддержали около 420 столичных предпринимателей и компаний.
Сергей Собянин добавил, что на данный момент на базе столичного штаба движения #МыВместе начал работу клуб. Его участники обмениваются опытом и разрабатывают новые волонтерские проекты.
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