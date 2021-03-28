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Сергей Собянин: За год к акции взаимопомощи подключились более 23 тысяч человек
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сергей Собянин: За год к акции взаимопомощи подключились более 23 тысяч человек

Анастасия Колоскова

Город

Более 23 тысяч человек подключились за год к акции взаимопомощи в столице. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города рассказал, что акция #МыВместе стартовала в столице в первые дни пандемии. За год добровольцы смогли выполнить 48 тысяч заявок.

— Добровольцы помогали медикам, принимали заявки в кол-центрах Мосволонтера, развозили по домам москвичей продукты и лекарства, — пояснил Собянин.

Как отметил мэр, для горожан волонтеры стали настоящими героями.

Кроме того, по словам главы города, акцию взаимопомощи поддержали около 420 столичных предпринимателей и компаний.

Сергей Собянин добавил, что на данный момент на базе столичного штаба движения #МыВместе начал работу клуб. Его участники обмениваются опытом и разрабатывают новые волонтерские проекты.

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акцияСергей Собянинволонтеры
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