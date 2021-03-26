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Мэр Москвы поблагодарил волонтеров и НКО за помощь женщинам, оказавшимся в трудной ситуации
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы поблагодарил волонтеров и НКО за помощь женщинам, оказавшимся в трудной ситуации

Кирилл Николаев

Город

В столице развиваются форматы помощи женщинам в сложных жизненных ситуациях. Большую поддержку им оказывают некоммерческие организации (НКО) и волонтеры. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в кризисный центр помощи женщинам и детям могут бесплатно обратиться москвички, пострадавшие от семейного насилия, а также дети, несовершеннолетние беременные и мамы. С людьми работают психологи, врачи и юристы. Кроме того, в случае потери работы специалисты центров «Моя карьера» и «Моя работа» подберут подходящие вакансии и предложат курсы повышения квалификации.

— В Москве много организаций, куда можно обратиться за помощью, — отметил Сергей Собянин.

Глава города поблагодарил НКО за поддержку женщин и детей.

Читайте также: Еще три НКО присоединились к благотворительному сервису на mos.ru

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