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Еще три НКО присоединились к благотворительному сервису на mos.ru
Фото: dorinvest.ru

Еще три НКО присоединились к благотворительному сервису на mos.ru

Виктория Родимкина

Город

К благотворительному сервису на mos.ru присоединились еще три некоммерческие организации (НКО). Теперь пользователям доступны 34 программы, которые оказывают помощь тяжелобольным детям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и спасают бездомных животных.

Так, к официальному сайту мэра Москвы присоединились фонд «Линия жизни», Центр помощи многодетным семьям «МногоМама» и фонд помощи бездомным животным «Котодетки».

«Линия жизни» занимается спасением тяжелобольных детей. Фонд собирает деньги на оплату медицинских операций, закупку оборудования для медучреждений, финансирует генетические обследования.

По словам президента благотворительного фонда «Линия жизни» Фаины Захаровой, основной плюс сервиса в том, что он помогает совершать привычные платежи, а заодно сделать доброе дело.

— Уверена, что с помощью благотворительного сервиса мы сможем найти новых единомышленников и привлечь средства, которые помогут эффективнее реализовывать текущие проекты и начинать новые, — сказала Фаина Захарова.

Центр помощи «МногоМама» помогает многодетным семьям, которые оказались в трудной ситуации. Их обеспечивают продуктами питания, помогают с ремонтом жилья, а также дают юридические консультации.

Фонд «Котодетки» более пяти лет оказывает материальную и информационную поддержку 16 приютам для животных столицы. У фонда есть и собственный временный дом для спасенных с улиц животных. Приют собирает корм, проводит кинологические уроки и другие активности, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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