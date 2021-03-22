Авторская экскурсия по выставке «Лосев и театр» пройдет в «Доме Лосева»

Фото: АГН Москва

Библиотека «Дом Лосева» 27 марта примет участие в общегородской акции «Ночь театров». В честь Дня театра здесь пройдет авторская экскурсия Марии Утробиной по выставке «Лосев и театр».

Музейный проект рассказывает о творческом пути отечественного философа Алексея Федоровича Лосева на фоне театральной и эстетической жизни России первой трети ХХ века. По собственному признанию Лосева, еще в пору новочеркасской юности его «воспитал театр».

На выставке экспонируются мемориальные предметы из музея и издания из библиотеки «Дом Лосева». Представлены копии предметов из фондов Российской государственной библиотеки искусств.

Выставка показывает театральное «закулисье». Посетители увидят неизменные атрибуты театра: костюмы к спектаклям, афиши московских театров первой половины ХХ века, театральные программы и фотографии актеров. Демонстрируются макеты декораций и эскизы к спектаклям, которые посещали Алексей Федорович Лосев и его супруга Валентина Михайловна.

Участие в акции можно принять, зарегистрировавшись на сайте библиотеки.

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