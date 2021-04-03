Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссера Марка Розовского

Фото: Пресс-служба театр «У Никитских ворот»

Россия, Москва, Никитский бульвар, 14 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя московского театра «У Никитских ворот» Марка Розовского. Телеграмма с поздравлением от главы города размещена на официальном сайте мэра Москвы в субботу, 3 апреля.

Сергей Собянин отметил, что Марк Розовский является режиссером и драматургом большого таланта.

— Созданный и руководимый Вами театр «У Никитских ворот» — яркое явление в культурной жизни Москвы. Ваши замечательные постановки пользуются неизменным успехом у взыскательной столичной публики, — говорится в телеграмме.

СПРАВКА «ВМ»

Марк Розовский родился 3 апреля 1937 года в Петропавловске-Камчатском. В 1964 году он окончил Высшие сценарные курсы и в тот же год поставил свой первый спектакль «Целый вечер как проклятые».

Среди наиболее популярных постановок режиссера спектакли «Доктор Чехов», «Говорит Москва, или День открытых убийств», Романсы с Обломовым».

В 2004 году Марк Розовский был удостоен звания народного артиста Российской Федерации.

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