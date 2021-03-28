Сергей Собянин поздравил с 88-летием народного артиста России Александра Митту

Фото: Александр Казаков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Александра Митту. Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта.

— Режиссер, сценарист и педагог большого таланта, вы вносите яркий вклад в развитие отечественного кинематографа. Созданные вами художественные и документальные фильмы завоевали признание коллег и любовь зрителей, — написал мэр в поздравительной телеграмме.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Митта родился в Москве 28 марта 1933 года. Он закончил инженерно-строительный факультет МИСИ им. Куйбышева, после чего поступил на режиссерский факультет ВГИК. Его дебютом стала роль в картине 1961 года «Друг мой, Колька!». Он также выступил режиссером фильмов «Экипаж» и «Гори, гори, моя звезда». Митту удостоили в 2002 году Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а в 2008 году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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