Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Надежду Бабкину. Телеграмма с поздравлениями была размещена на официальном сайте мэра Москвы в пятницу, 19 марта.

Глава города уточнил, что Надежда Бабкина — певица с большим талантом и обаянием. Она вносит вклад в развитие искусства нашей страны.

— Ваше замечательное самобытное творчество завоевало сердца миллионов поклонников русской народной песни. Музыкальные постановки созданного вами театра украшают культурное пространство Москвы, — говорится в тексте поздравления.

СПРАВКА «ВМ»

Надежда Бабкина родилась в 1950 году в Астраханской области. Она пела с раннего детства и уже в 10-м классе победила на Всероссийском конкурсе молодежи в жанре русской народной песни.

Певица окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по специальностям «Дирижирование народным хором» и «Сольное народное пение». В 1974 году она основала вокальный ансамбль «Русская песня». В 1992 году Надежда Бабкина получила звание народной артистки России.

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