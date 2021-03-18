«Имя я придумала сама»: Надежда Бабкина показала повзрослевшего внука

Фото из личного архива Надежды Бабкиной

Российская певица Надежда Бабкина поздравила своего 11-летнего внука Георгия с днем рождения. В честь его праздника она опубликовала пост, в котором рассказала о том, как мальчику придумали имя.

Оказалось, что изначально его хотели назвать Степаном.

— Кстати, имя внуку я придумала сама. Когда узнала, что невестка в положении, сказала: «Если родится мальчик, пусть будет Георгием в честь моего любимого отца». Такое сильное имя мужчине во благо. Ребята сначала не соглашались — хотели назвать Степаном, — поделилась Бабкина воспоминаниями.

Однако в итоге ее сын Данила вместе с женой Татьяной решили назвать сына Георгием.

— С днем рождения, дорогой! Будь счастлив! — добавила певица в конце поста.

Подписчики знаменитости присоединились к поздравлениям.

«С днем рождения внука! Здоровья крепкого ему и всем вам»; «Пусть ваши дети и внуки вас радуют, ценят и берегут»; «С большой радостью вас, Надежда. С днем рождения внука Георгия», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Надежды.

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