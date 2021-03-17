«Дикое общество»: Надежда Бабкина ответила на нелестные комментарии о своей внешности

Фото: youtube.com/ Документальное кино на Первом

70-летняя российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина ответила хейтерам, которые пишут нелестные комментарии ее о внешних изменениях пластических операциях.

Комментаторы и некоторые звездные коллеги считают, что исполнительница выглядит «изрезанной», «перетянутой» и регулярно «ложится под нож».

— Прекрасно отношусь к пластической хирургии! Весь Запад на этом стоит, у нас же просто какое-то дикое общество: обязательно надо по этому поводу судить-рядить! — ответила на нападки артистка в интервью WomanHit.

Бабкина добавила, что залог ее красоты не только в пластике и хирургических вмешательствах, но и в здоровом образе жизни.

Читайте также: Юлия Савичева рассказала, что ее больше всего раздражает