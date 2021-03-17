Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Дикое общество»: Надежда Бабкина ответила на нелестные комментарии о своей внешности
Фото: youtube.com/ Документальное кино на Первом

«Дикое общество»: Надежда Бабкина ответила на нелестные комментарии о своей внешности

Полина Долганова

Звезды

70-летняя российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина ответила хейтерам, которые пишут нелестные комментарии ее о внешних изменениях пластических операциях.

Комментаторы и некоторые звездные коллеги считают, что исполнительница выглядит «изрезанной», «перетянутой» и регулярно «ложится под нож».

— Прекрасно отношусь к пластической хирургии! Весь Запад на этом стоит, у нас же просто какое-то дикое общество: обязательно надо по этому поводу судить-рядить! — ответила на нападки артистка в интервью WomanHit.

Бабкина добавила, что залог ее красоты не только в пластике и хирургических вмешательствах, но и в здоровом образе жизни.

Читайте также: Юлия Савичева рассказала, что ее больше всего раздражает

пластикавнешностьНадежда Бабкина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вечеринка Ивлеевой: деревню из девушки вывести нельзя

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большой праздник театров и зрителей

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте