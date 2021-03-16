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Юлия Савичева рассказала, что ее больше всего раздражает
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Юлия Савичева рассказала, что ее больше всего раздражает

Елизавета Борисова

Звезды

Российская певица Юлия Савичева решила поделиться тем, что вызывает у нее раздражение. Свои мысли она опубликовала на собственной странице в социальной сети Instagram.

Певица утверждает, что она не готова воспринимать ложь, заносчивость и самолюбование, непрофессионализм в любой сфере и панибратство. Особенно исполнительницу раздражает, когда люди, не зная ее, при первой встрече ведут себя так, будто они родственники или очень близкие друзья.

— Но в основном я очень терпимый человек и стараюсь всегда идти на компромиссы. К слову, долго вспоминала, что же меня действительно может вывести из себя, — написала под постом Юлия Савичева.

После своих размышлений певица обратилась к поклонникам и поинтересовалась, что их может разозлить.

«Когда перебивают, много матерятся, пьяные люди, когда врут и ноют о своей жизни, неграмотных людей слушать противно, когда высокомерные»; «Не люблю, когда люди не ценят близких, больше всего расстраивает, наверное»; «Излишнее любопытство», — прокомментировали поклонники пост девушки.

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певицаЮлия Савичеваэмоции человека
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