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«Не всем быть худыми!»: Анну Семенович обвинили в ретуши фото с отдыха
Фото: instagram.com/ann_semenovich

«Не всем быть худыми!»: Анну Семенович обвинили в ретуши фото с отдыха

Никита Абрамов

Звезды

Поклонник певицы Анны Семенович усомнился в ее настоящем весе. Он обвинил звезду в использовании фильтров при выкладывании фотографий в микроблог.

Семенович опубликовала фотографию, на которой позирует на борту яхты, оголив свои ноги. Однако один из подписчиков увидел отражение в стекле и усомнился в истинном весе звезды.

«Все равно видны настоящие размеры, зачем такой явный фотошоп? Не всем быть худыми!» — написал фолловер в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Анны.

— У вас как с физикой? Отражение в стекле всегда искажено! — ответила ему Семенович.

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поклонникилишний весАнна Семенович
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