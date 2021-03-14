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«И сделаю эту процедуру еще раз»: Семенович призналась, что заморозила яйцеклетки
Фото: Предоставлено пресс-службой Анны Семенович

«И сделаю эту процедуру еще раз»: Семенович призналась, что заморозила яйцеклетки

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица и актриса Анна Семенович рассказала о решении заморозить свои яйцеклетки. По ее словам, о детях она не задумывалась до 40 лет.

Актриса призналась, что для желания иметь детей ей пришлось «созреть».

— Да, я заморозила яйцеклетки и сделаю эту процедуру еще раз. Как говорится, на всякий случай. У меня все прекрасно с женским здоровьем, я за ним очень тщательно слежу. Никаких противопоказаний для того, чтобы рожать самой, врачи не видят, — цитирует певицу «Собеседник».

Семенович уточнила, что желает сама выносить ребенка. Кроме того, она также раздумывала о вопросе усыновления.

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