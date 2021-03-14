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«Волшебный день»: Анна Семенович показала, как проводит отпуск
Фото: instagram.com/ann_semenovich

«Волшебный день»: Анна Семенович показала, как проводит отпуск

Татьяна Плотникова

Звезды

Певица, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала и показала, как проводит отпуск в Египте.

В своем Instagram звезда опубликовала серию фотографий, сделанных в Цветном каньоне на юго-востоке Синайского полуострова. Как рассказала Семенович, ей также довелось побывать на горном озере «нереальной красоты».

Певица предложила своим поклонникам зарядиться позитивом, рассматривая фотографии. Подписчики знаменитости оценили красоту мест, в которых побывала Семенович.

Ранее Анна Семенович объявила о расставании с возлюбленным.

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отдыхАнна СеменовичЕгипет
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