«Волшебный день»: Анна Семенович показала, как проводит отпуск
Певица, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала и показала, как проводит отпуск в Египте.
В своем Instagram звезда опубликовала серию фотографий, сделанных в Цветном каньоне на юго-востоке Синайского полуострова. Как рассказала Семенович, ей также довелось побывать на горном озере «нереальной красоты».
Певица предложила своим поклонникам зарядиться позитивом, рассматривая фотографии. Подписчики знаменитости оценили красоту мест, в которых побывала Семенович.
Ранее Анна Семенович объявила о расставании с возлюбленным.
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