«Снегоуборщик. Дорого»: Семенович опубликовала видео уборки снега
Певица и актриса Анна Семенович опубликовала видео, на котором она занимается уборкой снега. На кадрах девушка, вооружившись лопатой, расчищает сугроб со словами: «Снегоуборщик. Дорого».
— Расчищаю дорогу весне. Бери лопату — и вперед! Весна идет, — подписала публикацию в Instagram Семенович.
Фолловеры с юмором отнеслись к видео.
«И в босоножках!»; «Умничка. У тебя получится»; «Лопата долго не протянет»; «Настоящая русская женщина», — написали поклонники в комментариях.
Читайте также: Анна Семенович рассказала, с какой прической ей комфортно