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«Снегоуборщик. Дорого»: Семенович опубликовала видео уборки снега
Фото: instagram.com/ann_semenovich

«Снегоуборщик. Дорого»: Семенович опубликовала видео уборки снега

Никита Абрамов

Звезды

Певица и актриса Анна Семенович опубликовала видео, на котором она занимается уборкой снега. На кадрах девушка, вооружившись лопатой, расчищает сугроб со словами: «Снегоуборщик. Дорого».

— Расчищаю дорогу весне. Бери лопату — и вперед! Весна идет, — подписала публикацию в Instagram Семенович.

Фолловеры с юмором отнеслись к видео.

«И в босоножках!»; «Умничка. У тебя получится»; «Лопата долго не протянет»; «Настоящая русская женщина», — написали поклонники в комментариях.

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уборка снегаАнна Семеновичвидео
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