Анна Семенович рассказала, с какой прической ей комфортно

Фото: Предоставлено пресс-службой Анны Семенович

Певица Анна Семенович рассказала фолловерам, с какой прической чувствует себя комфортно. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по словам исполнительницы, когда она прошла кастинг в группу «Блестящие», ей пришлось покраситься в рыжий цвет и сделать каре.

— Я была в ужасе, если честно, но продюсеры сказали : «Будет так и никак иначе», — отметила Семенович.

Со временем она отрастила волосы, так как чувствует себя комфортно с такой прической. Кроме того, после того, как певица начала сольную карьеру, то сразу перекрасилась в блондинку.

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