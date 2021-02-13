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Анна Семенович рассказала, с какой прической ей комфортно
Фото: Предоставлено пресс-службой Анны Семенович

Анна Семенович рассказала, с какой прической ей комфортно

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Анна Семенович рассказала фолловерам, с какой прической чувствует себя комфортно. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по словам исполнительницы, когда она прошла кастинг в группу «Блестящие», ей пришлось покраситься в рыжий цвет и сделать каре.

— Я была в ужасе, если честно, но продюсеры сказали : «Будет так и никак иначе», — отметила Семенович.

Со временем она отрастила волосы, так как чувствует себя комфортно с такой прической. Кроме того, после того, как певица начала сольную карьеру, то сразу перекрасилась в блондинку.

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прическаАнна Семенович«Инстаграм»
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