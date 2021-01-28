«Похудела немножко»: пользователи Сети оценили новое фото Анны Семенович

Фото: Предоставлено пресс-службой Анны Семенович

Певица Анна Семенович опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. Артистка призналась, что в жизни ей попадались разные люди, многие из которых пытались ее использовать.

— Но я всегда стряхивала их с себя и шла дальше! Было сложно, иногда хотелось кричать от боли, но я всегда шла дальше к своей цели. А цель одна — любовь, — написала Семенович в комментариях к посту.

Певица сопроводила публикацию фотографией в черном халате. Подписчики моментально отреагировали на этот снимок. Многие отметили, что Семенович постройнела.

«Похудела немножко, здорово!»; «На себя не похожа, но очень красива»; «Вы восхитительная», — написали они в комментариях к посту.

Читайте также: «Я больше не хочу»: Семенович рассказала о своем прошлом