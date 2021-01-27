«Я больше не хочу»: Семенович рассказала о своем прошлом

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Актриса Анна Семенович поделилась с поклонниками рассуждениями о своем прошлом. По ее словам, она не желает больше заниматься самокопанием, вспоминая былые ошибки.

— Сливать энергию в прошлое я больше не хочу. Именно такие слова я говорю себе, когда мои мысли меня уносят на 10 или пять лет назад. Сейчас я живу гораздо счастливее, понимая, что прошлое давно прошло, что впереди только будущее, которое зависит от меня и от моей энергии, — написала актриса в своем Instagram-аккаунте.

Семенович отметила, что раньше она очень любила вспомнить ситуацию из прошлого и начать в ней копаться, истязать себя. Однако больше актриса этим заниматься не намерена.

Поклонники с интересом принялись комментировать пост звезды.

«Я тоже так копалась в себе. Слава Богу, все отпустила»; «Спасибо! Как раз то, что мне нужно!»; «Золотые слова».

Читайте также: «Волшебный отдых!»: Анна Семенович рассказала о том, как полюбила баню