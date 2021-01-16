«Волшебный отдых!»: Анна Семенович рассказала о том, как полюбила баню

Фото: Предоставлено пресс-службой Анны Семенович

Российская актриса Анна Семенович поделилась с подписчиками фотографией со своего отдыха. На ней звезда запечатлена после бани.

— Это какой-то волшебный отдых! Я так расслабилась и отдохнула. Я совсем недавно полюбила баню, пока я не сильно парюсь, но результат налицо, — написала Анна под постом в своем Instagram-аккаунте.

Семенович отметила, что раньше не могла просидеть в парилке больше трех минут. Сейчас она, по ее словам, выдержала «мощное парение».

Подписчики поддержали звезду в комментариях. «Баня — это сила»; «С легким паром нас всех»; «Ух ты, как здорово!»

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