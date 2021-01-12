«Растрясти салаты»: Семенович занялась фигурой после новогодних застолий

Фото: instagram.com/ann_semenovich

После новогодних каникул без физических нагрузок, а также восстановления привычного рациона согнать лишние килограммы не удастся. Такого мнения придерживается певица Анна Семенович. В беседе с «Вечерней Москвой» она раскрыла свой способ, как вернуть подтянутое тело после праздников.

По словам Семенович, чтобы «растрясти» новогодние салаты, она направилась после каникул на горнолыжный курорт Красная Поляна. Отдых на свежем воздухе, уверена звезда, помогает ей вернуться в нормальный ритм жизни. Несмотря на то, что в российской олимпийской столице идут дожди, а трассы закрыты, певица находит альтернативные способы оздоровления и восстановления организма.

— В ожидании снега провожу время в спа, на массажах и высыпаюсь, — поделилась собеседница «ВМ».

Семенович добавила, что именно сон и расслабляющие процедуры являются для нее своего рода детоксом, который очищает организм от шлаков и последствий плотных застолий.

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