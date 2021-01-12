Анита Цой рассказала, почему не отмечала Новый год

Фото: Предоставлено пресс-службой Аниты Цой

В отличие от большинства россиян у Аниты Цой «наедать лишнее в Новый год не было ни времени, ни возможности». Об этом она сообщила в беседе с «Вечерней Москвой».

Как рассказала певица корреспонденту «ВМ», все праздники она провела в подготовке к большому юбилейному шоу, которое пройдет в Кремле в феврале, а не за праздничным столом.

— Я практически из-за праздничного стола переместилась на репетиционную базу и полностью погрузилась в работу. Поэтому, даже если в новогоднюю ночь съела что-то лишнее, на первой же многочасовой репетиции все «отработала», — отметила Анита.

Артистка подчеркнула, что юбилейный год диктует свои правила, поэтому каникулы певице пришлось на этот раз пропустить. Но звезда не отчаивается и убеждена, что наверстает упущенное после юбилея, когда будет отмечать восточный Новый год.

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