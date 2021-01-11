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«Не курю, не пью, не употребляю»: Цымбалюк-Романовская рассказала, как восстановиться после праздников
Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya

«Не курю, не пью, не употребляю»: Цымбалюк-Романовская рассказала, как восстановиться после праздников

Рафаэль Залян

Звезды

После продолжительных праздничных застолий с тяжелыми блюдами и алкогольными напитками наш организм так и требует отдыха и восстановления. У знаменитой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской есть свой рецепт того, как не набирать лишние килограммы в праздники и сохранять идеальные пропорции.

Как она рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», оставаться стройной и бодрой ей помогает золотое правило: питаться в меру.

— Я никогда не переедаю, — отметила пианистка. — Конечно, я люблю поесть, но к трапезе и выбору блюд подхожу осознанно. Ем легкие блюда с большим содержанием овощей, мяса диетических сортов и зелени. Не употребляю салаты с тяжелыми соусами наподобие майонеза. Предпочитаю быстро усвояемые и сытные продукты.

При этом знаменитость отметила, что ей удается быстро восстанавливаться после праздников, потому что у нее нет вредных привычек:

— Я не курю, не пью, не употребляю запрещенные вещества, поэтому и легко переношу любые застолья, и с легкостью возвращаю прежние формы. Еще для улучшения самочувствия я часто летаю в Сочи, где больше тепла и солнца. Бесплатный витамин D придаст сил и поднимет настроение, а что еще нужно для того, чтобы вернуться в чувство после тяжелого года и праздничных торжеств? Ничего!

Экс-супруга Армена Джигарханяна добавила, что держать в тонусе свое тело и лицо ей также помогают спорт и водный баланс.

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