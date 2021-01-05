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«Счастливые»: Цымбалюк-Романовская опубликовала архивное фото с Джигарханяном
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Счастливые»: Цымбалюк-Романовская опубликовала архивное фото с Джигарханяном

Юлия Ямпольская

Звезды

Экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала архивное фото с актером. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке пианистка и артист широко улыбаются. Как отметила бывшая жена Джигарханяна, эта фотография очень нравилась супругам. Также она опубликовала один из любимых анекдотов артиста.

— Эту фотографию мы очень любили, — написала пианистка.

Поклонники оценили снимок и оставили свои комментарии.

«Какие вы милые»; «Какие вы счастливые на этом фото»; «Хорошая фотография. Вы даже чем-то похожи на ней»; «Замечательное фото», — отметили фолловеры.

Напомним, Армена Джигарханяна не стало в ночь на 14 ноября. Ему было 85 лет. Великого артиста проводили в последний путь в Московском драматическом театре. 17 ноября его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Брак Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна продлился полтора года. Их развод был сопряжен с громким скандалом. Актер обвинил бывшую жену в воровстве.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-Романовскаяфото
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