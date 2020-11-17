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Армена Джигарханяна проводили в последний путь аплодисментами
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Армена Джигарханяна проводили в последний путь аплодисментами

Наталия Белова

Вероника Кузьминова

Город

Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном завершилось в Московском драматическом театре. Гроб с телом режиссера Армена Джигарханяна проводили под продолжительные аплодисменты, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

Церемония прощания длилась несколько часов. Проститься с Джигарханяном пришли глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, посол Армении в России Ваган Тоганян, артисты Инна Чурикова, Александр Пашутин и Эдгард Запашный, а также художник Никас Сафронов.

Армена Джигарханяна проводили в последний путь аплодисментамиФото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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