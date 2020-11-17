Цымбалюк-Романовская опубликовала фото Джигарханяна в день его похорон

Фото: страница Виталины Цымбалюк-Романовской в Facebook

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, которая отказалась идти на похороны бывшего мужа Армена Джигарханяна, опубликовала его фотографию в соцсети. Снимок режиссера появился в аккаунте артистки в Instagram во вторник, 17 ноября.

На кадре Джигарханян сидит в зрительном зале и машет рукой фотографу. Свой пост Цымбалюк-Романовская никак не подписала.

Подписчики выразили пианистке свои соболезнования.

Ранее Цымбалюк-Романовская обвинила в смерти бывшего мужа его семью. Она уверена в том, что Джигарханяну не были оказаны должная помощь и поддержка.

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра.

СПРАВКА «ВМ»

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

Читайте также: Сафронов оценил отказ Цымбалюк-Романовской идти на похороны Джигарханяна