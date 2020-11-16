«Доходили до абсурда»: Цымбалюк-Романовская обвинила в смерти Джигарханяна его семью

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, прожившая в браке с российским актером Арменом Джигарханяном с 2016 по 2017 год, обвинила в смерти бывшего мужа его семью. Она уверена в том, что Джигарханяну не были оказаны должная помощь и поддержка.

Кроме того, по словам пианистки, родственники артиста не давали им свободно общаться, несмотря на то, что, по ее мнению, желание было обоюдным.

— Эти запреты доходили до абсурда. Нам просто не давали видеться и общаться. Дошло до того, что у Армена Борисовича забрали телефон, чтобы он, не дай бог, не позвонил мне. Его никуда не выпускали из-за боязни встретить меня. Но я уверена, он бы вернулся ко мне, — сообщила Цымбалюк-Романовская.

Помимо этого, пианистка заявила, что Джигарханяна якобы насильно держали взаперти, не пуская его на работу и светские мероприятия. Она считает, что это было его призванием, а близкие решили оставить Джигарханяна без той деятельности, которая приносила ему радость и энергию, передает ФАН.

— Если бы он вернулся в социум, то прожил бы дольше, — высказалась Романовская.

Напоминаем, что актер Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра 14 ноября.

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