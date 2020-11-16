Пасынок Джигарханяна опубликовал предсмертное фото актера с женой

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан показал последнюю фотографию, которая была сделана незадолго до последней госпитализации артиста.

Как сообщает Teleprogramma.pro, пасынок актера разместил снимок в социальной сети Instagram.

— Незадолго до последней госпитализации, — подписал он.

На фото можно увидеть артиста с женой Татьяной Власовой.

Ранее сообщалось, что Армена Джигарханяна, о смерти которого стало известно в субботу, 14 ноября, похоронят на Ваганьковском кладбище. Прощание с актером пройдет во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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