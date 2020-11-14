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Скончался актер Армен Джигарханян
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Стали известны возможные дата и место прощания с Арменом Джигарханяном
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Стали известны возможные дата и место прощания с Арменом Джигарханяном

Виктория Родимкина

Общество

Прощание с актером Арменом Джигарханяном состоится во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре, художественным руководителем которого он являлся. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей в субботу, 14 ноября.

О смерти актера стало известно утром в субботу. Состояние здоровья Армена Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года. Актера несколько раз госпитализировали за последние два года.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он снялся более чем в 170 фильмах.

За большой вклад в развитие советского искусства Армен Джигарханян был удостоен звания «Народный артист СССР» и награжден правительственными наградами.

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