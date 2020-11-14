«Врачи пытались спасти»: друг Джигарханяна рассказал о его последних днях
Друг скончавшегося на 86-м году жизни Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал о последних днях жизни актера. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в субботу.
Друг актера сообщил, что Джигарханян скончался в шесть часов утра.
— В больнице врачи пытались его спасти, но, к сожалению, состояние здоровья такое. Болел достаточно серьезно, — сказал Согомонян.
По словам Согомоняна, смерть Джигарханяна не связана с коронавирусной инфекцией.
Состояние здоровья артиста СССР резко ухудшилось в октябре 2017 года. Актера несколько раз госпитализировали за последние два года.
Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.
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