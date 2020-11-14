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Скончался актер Армен Джигарханян
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Скончался актер Армен Джигарханян
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Скончался актер Армен Джигарханян

Виктория Родимкина

Культура

Актер Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра 14 ноября.

— Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя, — передает сообщение РИА Новости.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

За большой вклад в развитие советского искусства Армен Джигарханян был удостоен звания «Народный артист СССР» и награжден правительственными наградами.

смертьартистАрмен Джигарханян
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