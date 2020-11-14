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Скончался актер Армен Джигарханян
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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Армена Джигарханяна
Фото: photo.roscongress.org / Николай Гернет

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Армена Джигарханяна

Юлия Захарова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью артиста Армена Джигарханяна. Сообщение появилось на личной странице главы города в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 14 ноября.

— Ушел из жизни замечательный мастер, эпоха в истории отечественного театра и кино — Армен Борисович Джигарханян. Всеми любимый за неподражаемую манеру исполнения, искренность и обаяние, — отметил Собянин.

Он добавил, что актера всегда будут помнить зрители и поклонники. Мэр Москвы выразил соболезнования семье и друзьям Джигарханяна и коллективу Московского драматического театра.

Напомним, актер Армен Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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