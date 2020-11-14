«Я потрясена»: Цымбалюк-Романовская отреагировала на смерть Джигарханяна

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Армен Джигарханян был и остается самым великим представителем советского и российского театра и кино. Так прокомментировала «Вечерней Москве» известие о кончине артиста его экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская.

— Конечно же, я потрясена! Но так хочется, чтобы его запомнили как великолепного артиста, у которого был изумительный талант. Я уверена, что его будут еще долго помнить. Он будет оживать для нас в кинокартинах, в театральных постановках с его участием, — сказала собеседница «ВМ».

Весть о том, что сердце артиста перестало биться, Цымбалюк-Романовская узнала от представителей СМИ:

— Я неоднократно вам рассказывала, что еще три года назад у меня оборвалась связь с Арменом Борисовичем. У меня даже элементарно не было номера его телефона, чтобы позвонить и узнать о его самочувствии. И ужасающие кадры, которые мы увидели, где он в инвалидной коляске и не может различить людей, — свидетельство того, в какой ужас превратили его жизнь те, кто окружал в последние годы.

Она отметила, что очень тяжело переживает утрату экс-супруга, но надеется, что память о нем сохранит не одно поколение.

При этом Цымбалюк-Романовская не смогла уточнить информацию о том, что могло стать причиной смерти актера. Она предположила, что его состояние могло ухудшиться из-за хронической болезни и непрофессионального медицинского обслуживания.

Напомним, актер и режиссер Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни умер. Об этом сообщил его официальный представитель и близкий друг Артур Согомонян. По его словам, артист скончался в шесть часов утра 14 ноября.

3 октября актер отметил свое 85-летие.

СПРАВКА «ВМ»

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян сыграл более 200 ролей. Большинство из них стали культовыми, в том числе судья Кригс из киноленты «Здравствуйте, я ваша тетя» и опасный главарь банды по прозвищу Горбатый из фильма «Место встречи изменить нельзя». Артист также известен по ролям в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Ширли-мырли» и «Собака на сене». За большой вклад в развитие советского искусства Армен Джигарханян был удостоен звания «Народный артист СССР» и награжден правительственными наградами.