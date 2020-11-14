Друг Джигарханяна назвал возможную причину смерти актера

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Причиной смерти актера Армена Джигарханяна стало обострение его болезни. Об этом рассказал друг артиста СССР Артур Согомонян в субботу, 14 ноября.

Ранее стало известно, что актер Армен Джигарханян скончался утром в субботу на 86-м году жизни.

— Врачи молодцы — делали все, что могли, но он, к сожалению, скончался, — цитирует Согомоняна Федеральное агентство новостей.

Он предположил, что у актера могли быть осложнения, связанные с почками.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

Ранее Артур Согомонян рассказал о последних днях жизни актера.

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