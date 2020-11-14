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Скончался актер Армен Джигарханян
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Друг Джигарханяна назвал возможную причину смерти актера
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Друг Джигарханяна назвал возможную причину смерти актера

Виктория Родимкина

Общество

Причиной смерти актера Армена Джигарханяна стало обострение его болезни. Об этом рассказал друг артиста СССР Артур Согомонян в субботу, 14 ноября.

Ранее стало известно, что актер Армен Джигарханян скончался утром в субботу на 86-м году жизни.

— Врачи молодцы — делали все, что могли, но он, к сожалению, скончался, — цитирует Согомоняна Федеральное агентство новостей.

Он предположил, что у актера могли быть осложнения, связанные с почками.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

Ранее Артур Согомонян рассказал о последних днях жизни актера.

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