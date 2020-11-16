Сафронов оценил отказ Цымбалюк-Романовской идти на похороны Джигарханяна

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Поведение экс-супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, отказавшейся идти на похороны артиста, является недостойным. Такое мнение выразил художник Никас Сафронов.

По его словам, по-человечески пианистке стоило бы проводить в последний путь близкого человека. Сафронов подчеркнул, что Джигарханян многое сделал для бывшей жены и всегда стремился обеспечить ее счастье.

— Нежелание идти на прощание пусть даже с бывшим мужем не делает ей чести. Виталина должна помнить, что какое-то время была рядом с великим человеком. Совесть ее будет чиста, что она выполнила свой последний человеческий долг, — отметил художник.

Он подчеркнул, что Цымбалюк-Романовской лучше забыть о плохих моментах, которые произошли во время ее отношений с бывшим супругом, и сохранить в памяти лишь хорошее. Кроме того, как считает Сафронов, женщине не стоит бояться осуждения со стороны окружающих: нужно с достоинством проводить Джигарханяна в последний путь, сообщает издание «Собеседник».

Напоминаем, что актер Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Его похоронят на Ваганьковском кладбище. Прощание с актером пройдет во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре.

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