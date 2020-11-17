Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Артиста Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище в столице. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

Ранее в Московском драматическом театре прошла церемония прощания с актером. Гроб с его телом проводили под продолжительные аплодисменты.

Церемония прощания длилась несколько часов. Проститься с Джигарханяном пришли глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, посол Армении в России Ваган Тоганян, артисты Инна Чурикова, Александр Пашутин и Эдгард Запашный, а также художник Никас Сафронов.

Напомним, Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября.

СПРАВКА «ВМ»

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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