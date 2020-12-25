«Завидовали нашему браку»: Цымбалюк-Романовская выложила трогательное фото с Джигарханяном

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская на своей странице в Instagram опубликовала фотографию со своим бывшим мужем Арменом Джигарханяном.

На снимке видно, как Джигарханян нежно целует Цымбалюк-Романовскую в щеку. Пианистка написала, что все завидовали артисту.

— Да, ему всегда завидовали. А тем более завидовали нашему браку: кто может себе позволить жениться в 80 лет на любимой женщине? — заявила она.

Также Цымбалюк-Романовская заявила, что сожалеет о том, что некоторые представители некогда великой эпохи советского кинематографа унижают себя и хоронят последнюю память о том искусстве.

— Глядя на них сегодня становится неловко и кажется большим заблуждением наше достойное прошлое, — подчеркнула пианистка.

Напомним, Армена Джигарханяна не стало в ночь на 14 ноября. Ему было 85 лет. Великого артиста проводили в последний путь в Московском драматическом театре. 17 ноября его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Цымбалюк-Романовская обвинила в смерти бывшего мужа его семью. Она уверена в том, что Джигарханяну не были оказаны должная помощь и поддержка.

Брак Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна продлился полтора года. Их развод был сопряжен с громким скандалом. Актер обвинил бывшую жену в воровстве.

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