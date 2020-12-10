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«Зачем она это делает»: пасынок Джигарханяна обвинил Цымбалюк-Романовскую в алчности
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Зачем она это делает»: пасынок Джигарханяна обвинил Цымбалюк-Романовскую в алчности

Захар Чайченко

Звезды

Пасынок российского актера Армена Джигарханяна Степан уверен, что экс-супруга покойного артиста пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская взяла контроль над имуществом и финансами, которые она успела нажить в браке с народным артистом СССР. Родственник актера считает, что Романовская делает очень странные заявления, выдающие ее алчность.

— Виталина сама выкладывает такие вещи. Зачем она это делает? Я не понимаю. Такие неубиваемые аргументы, что она сама подчистую опустошила все счета Армена Борисовича, — сообщил пасынок артиста в эфире телепрограммы Пусть говорят.

Степан Джигарханян подчеркнул, что бывшая жена актера собственноручно написала в социальных сетях комментарий, обличающий ее.

— Не волнуйтесь, там нет денег, они давно в другом месте, — высказалась ранее Цымбалюк-Романовская.

Адвокат пианистки Лариса Широкова заявила, что ее подзащитная не украла ни одного рубля, в связи с чем ей не может быть предъявлено никаких обвинений.

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наследствоАрмен ДжигарханянБывшая жена Джигарханяна
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